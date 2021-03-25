Банк Англии представил новую купюру с изображением Алана Тьюринга

Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов с изображением британского математика и криптографа Алана Тьюринга. Банкноту введут в оборот 23 июня – в день его рождения. Таким образом Банк Англии решил отдать должное достижениям учёного.

Алан Тьюринг родился в 1912 году в Великобритании. Во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков под его руководством раскрыла принцип работы германской шифровальной машины "Энигма". Эта история получила широкую известность. По мнению историков, взлом "Энигмы" помог сохранить жизни десятков тысяч людей и приблизил победу союзников над гитлеровской Германией как минимум на два года.

После войны в Великобритании по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера.

В 1952 год Тьюринга арестовали за связь с 19-летним жителем Манчестера. Математика признали виновным в гомосексуальной связи и отправили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В 1954 году, незадолго до дня своего рождения, Тьюринг покончил собой. Реабилитировали учёного посмертно в 2013 году.

Ввод в оборот 50-фунтовой банкноты нового образца – заключительный этап обновления купюр Банка Англии. Ранее были заменены банкноты в пять, 10, и 20 фунтов стерлингов. Переход от бумажных денег к полимерным Великобритания объясняет вопросами безопасности. Такие деньги сложнее подделать или повредить.