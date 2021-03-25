Первая пресс-конференция президента США Байдена. Видеотрансляция

Президент США Джо Байден в четверг даёт в Белом доме первую пресс-конференцию после вступления в должность 20 января.

Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее Время.

Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).

Журналисты задают Байдену вопросы о борьбе с эпидемией, об иммиграции, контроле над оружием и законодательных инициативах. Ожидаются и вопросы о международных отношениях.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале присутствуют всего несколько десятков журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.

В недавнем интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин после этого предложил Байдену "пообщаться в прямом эфире", однако российская и американская стороны не договорились об общении президентов. По словам Байдена, в своё время он обязательно поговорит с Путиным. Неизвестно, будут ли ему сегодня заданы вопросы о России.