Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма и получение членства в НАТО.

В документе отмечается, что Украина имеет право на самооборону и защиту от агрессии, но не ставит своей целью достичь военного паритета с Россией. В противном случае это привело бы "к чрезмерной милитаризации государства".

Уточняется, что стратегия будет способствовать интеграции Украины евроатлантическое пространство. Документ также предусматривает участие Киева в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Ранее на Украине была принята стратегия реинтеграции Крыма - спустя 7 лет после его аннексии Россией.

Российский МИД ранее заявил, что любые действия Украины по возвращению Крыма в свой состав нелегитимны и будут восприниматься как агрессия по отношению к Москве.

Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведён на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.