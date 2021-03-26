"У вас так принято". Как полиция беглых девушек выдает

Радио Свобода два месяца наблюдает за судьбой 22-летней жительницы Тюмени. Она пытается начать самостоятельную жизнь без родителей, но полиция помогает им преследовать дочь. Девушка изначально не искала огласки, но два дня назад ситуация снова вышла из-под контроля.

Милана Магомедова жила в Тюмени со своими родителями Мусой и Гюллисер Магомедовыми, а также с младшими братом и сестрой. Отец занимается строительным бизнесом, мать – учительница.

Дальше тут сидеть смысла нет, надо бежать

Как рассказала Радио Свобода сама Милана, её воспитывали в строгих кавказских традициях: ей не разрешали работать, выходить из дома без разрешения, родители настойчиво подыскивали ей мужа. Более того, в семье постоянно были скандалы, на Милану иногда поднимали руку: "Мать могла резко начать меня оскорблять, однажды взяла сковородку и ударила по голове", – рассказывает девушка. Милана училась на стоматолога, но через год забрала документы, чтобы перейти в другой институт: решила, что не хочет учиться в навязанном родителями вузе. Она рассказывает, что дома её ждал скандал, отец ударил её, грозил, что отправит в родное село в Дагестане, где она вообще не получит никакого образования. "Я хотела пойти работать хоть на кассе в "Леруа Мерлене", мне не разрешали, – вспоминает Милана. – Из-за этого всего друзей у меня не было, кроме одной подруги. Кто будет дружить с девочкой, с которой невозможно прогуляться? Я начала понимать, что дальше тут сидеть смысла нет. Надо бежать".

В конце прошлого года Милана познакомилась в интернете с 32-летним уфимцем Владиславом Хоревым, он создал в интернете игру – "виртуальную новеллу" о том, как некая дагестанка сбежала от родителей. Молодой человек решил помочь девушке бежать из дома и в конце декабря прилетел в Тюмень. Бежать Милана хотела за границу, боялась, что родители найдут её в России, а загранпаспортов у них не было. У неё тоже не было паспорта, она тайком получила его в декабре и сразу после Нового года ушла из дома с заранее собранными вещами. Молодые люди долетели до Москвы, а оттуда вылетели в Турцию – на тот момент это была одна из немногих стран, открытых для россиян.

Погуляв по Стамбулу, Владислав и Милана решили вернуться в Россию, в Санкт-Петербург, где жил на тот момент Влад, тем более что сотрудники полиции написали Милане, что родители объявили её в розыск.

В Питере Владислав снял Милане квартиру, она начала искать работу и написала объяснение в полиции. Через тюменский МВД информация о том, что Милана находится в Петербурге, попала к родителям. 18 января Гюллисер Магомедова сообщила, что прилетает в Питер. Милана хотела встретиться с матерью на нейтральной территории, но потом всё-таки пригласила её на съёмную квартиру. В первую же ночь в квартире появился отец девушки и «какой-то друг семьи», они силой заставили её поехать с ними, отец ударил Милану. В распоряжении редакции есть аудиозапись этого эпизода.

Спасли от вербовки

Милана успела сообщить Владиславу, что за ней приехали, он тут же позвонил в УМВД по Приморскому району Петербурга, сказав, что его подругу пытаются похитить родственники. Полицейские якобы съездили по вызову, но ничего странного не увидели. Тем временем Владислав подъехал к дому и наблюдал, как Милану вывели из подъезда и посадили в машину. Он сфотографировал автомобиль (фото есть в распоряжении редакции) и проследовал за ним к другому адресу, ещё раз позвонив в полицию. Полицейские подъехали на второй адрес и отвезли Милану с родственниками и в 37-й отдел полиции УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, попросив Владислава проследовать с ними (в распоряжении редакции есть копия объяснения, которое он дал лейтенанту полиции Достовалову).

"В полиции сначала выслушали отца, потому что он не хотел меня оставлять, потом поговорили со мной, – рассказывает Милана. – Я им объяснила свою точку зрения, они говорят: "Хорошо, что ты такая самостоятельная, но ты же понимаешь, что он [Владислав] – вербовщик". Приехал сотрудник из Центра Э, говорил, что это стандартная схема вербовщиков. Спрашивали, в каких мы отношениях. Я им объяснила, что мы изначально условились, что мы друг другу никто, что я просмотрела его телефон и ноутбук, у меня есть фото его документов, что я никаких денег ему не должна и к религии никакого отношения не имею, просто, кроме Турции, я больше никуда не могла поехать. Потом я им говорю, хорошо, пусть Хорев вербовщик, но я не хочу уезжать с родителями. Примите у меня заявление, что эти люди меня забирают насильно. А один из них говорит: "Милан, ну ты же понимаешь, что у вас так принято".

Начали меня спрашивать, какое я имею отношение к исламу, какая у меня религия

Как рассказал РС Владислав Хорев, его в это время опрашивал сотрудник Центра Э Дмитрий Громов: "У меня был загранпаспорт Миланы, мы договорились, что если её попытаются похитить, то я заберу её и мы улетим куда-то. Им это показалось подозрительным, они начали меня спрашивать, какое я имею отношение к исламу, какая у меня религия. В итоге этот Громов говорит, что если я не отдам загранпаспорт операм, то у меня будут проблемы, потому что то, что я делаю, подпадает под категорию торговли людьми".

Документы Миланы сотрудники полиции отдали её отцу, как и саму Милану. Девушку увезли в Тюмень.

"Когда я приехала домой, я думала, что будет какая-то беседа, меня хотя бы расспросят, что случилось. Мне с первого дня начали угрожать, что если ещё раз сбежишь, мы тебя увезём в Дагестан, что там не будет ни учёбы, ничего, что я всех опозорила и лишила будущего и себя, и братьев, и сестёр. Моя тётя, папина сестра, говорила, что, если меня вывезут в Дагестан, меня легко будет убить, что никто обо мне не вспомнит, всё спишут на несчастный случай, что никто даже не будет разбираться, и вообще там есть специальное кладбище для таких, как я, – рассказывает Милана. – Я думала, что я знаю своих родителей, я не представляла, что мне будут угрожать убийством, что будут угрожать, что положат в психушку". Перспектива убийства могла быть вполне реальной: убийства по мотивам чести на Кавказе по-прежнему обыденное дело, местные правоохранительные органы такие преступления расследуют крайне неохотно.

Девушка рассказывает, что ей удалось обмануть бдительность родителей: она пообещала, что не будет больше сбегать из дома, и начала ходить к психологу, "подлечить нервы". По её словам, психолог встал на её сторону, сказав матери, что никакого душевного заболевания у Миланы нет, чем подорвал доверие Гюллисер.

Если меня вывезут в Дагестан, меня легко будет убить, что никто обо мне не вспомнит

10 февраля Милана сбежала снова – в одной пижаме, без денег, телефона и документов. Владислав помог ей добраться до Екатеринбурга, где корреспондент РС познакомил её с адвокатом Фёдором Акчермышевым. Не доверяя обычным ОВД, Фёдор с Миланой обратились в ГУ МВД по Свердловской области. Милану сняли с розыска. Она нашла себе жильё и подала заявление об утрате паспорта.

Родители не унимались. По словам Миланы, они буквально забрасывали тюменское МВД заявлениями о пропаже Миланы. Когда материалы из екатеринбургского МВД попали в Тюмень, они тут же оказались в руках родителей. Фёдору Акчермышеву начала звонить Гюллисер Магомедова, убеждавшая его не помогать дочери: она, мол, психически больная, у неё даже и справка есть. Звонила она и Владиславу Хореву.

По словам Миланы, её двоюродный брат Шамиль Раджабов работает в тюменском МВД, от своих однокурсниц она узнала, что он опрашивал их по факту её пропажи. Милана считает, что именно через него к её родителям "утекли" личные данные Влада и адвоката Акчермышева. Более того, когда Милана с адвокатом пришли в очередной раз писать объяснение в полицию, оперативный сотрудник обмолвился, что мать Миланы приезжала по адресу, который Милана оставляла в первый раз, но никого там не нашла. Оно и понятно: Милана не стала сообщать, где на самом деле проживает.

Помимо устных заявлений о пропаже дочери родители Миланы пожаловались, что её похитил Владислав Хорев – к нему также наведались сотрудники полиции, но Миланы у него дома не нашли. После заявление написали на адвоката Акчермышева – мол, он тоже похитил их дочь. Проверки по заведомо ложному доносу также проводиться не стали.

Дагестанская осада ОВД

23 марта Милана с Фёдором Акчермышевым приехали в отдел миграции за паспортом девушки. "Всем выдают паспорта, я называюсь – и они начинают: надо печать поставить, надо подписать. Мы поняли, что вызвали оперов. Опера приехали, мы пытались проскользнуть к машине, а опера нас перехватили". В семь вечера Милана с адвокатом приехали в екатеринбургский отдел полиции №7 – писать очередное объяснение, что адвокат Акчермышев не похищал девушку.

Как рассказывают адвокат и Милана, во время опроса в отделе появились сотрудники ГУ МВД Екатеринбурга, нехотя показавшие документы. Это были майоры Алексей Сединкин и Марина Трубина – они проводили проверку по факту похищения Миланы. Во время разговора с ними в кабинет ворвался незнакомый Милане "нерусский мужик": “Начал выволакивать Фёдора Фёдоровича в коридор: "Пошли поговорим". Все сотрудники просто стоят, – рассказывает Милана. ­– Они вышли, а эти [Сединкин и Трубина] продолжили меня опрашивать как ни в чём не бывало. Потом Фёдор Фёдорович отбился, вернулся и начал на них наезжать, а они дали заднюю, мы, типа, не знаем, кто это".

Паспорт я так и не получила. Что делать дальше, не знаю

В этот момент с Фёдором Акчермышевым связался корреспондент РС, адвокат подтвердил, что неизвестный применил к нему физическую силу на глазах сотрудников полиции. На место приехали журналисты местных изданий "Вечерние ведомости" и е1, которые обнаружили у входа в отдел автомобили с тюменскими и дагестанскими номерами, а также и мужчин, которые, вероятно, караулили Милану. В это время один из полицейских сообщил девушке, что с ней хочет поговорить её мать. Милана от встречи отказалась.

Видеообращение, которое Милана Магомедова и адвокат Фёдор Акчермышев записали в ОП №7 Екатеринбурга

После того, как журналисты начали фотографировать приехавших за Миланой людей, те уехали. Милана и Фёдор Акчермышев после пяти часов осады в отделе полиции улизнули от преследователей. "Паспорт я так и не получила, – говорит Милана. – Что делать дальше, не знаю. Наверное, пока залягу на дно, страшно даже на улицу выходить".