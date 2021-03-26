Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за вакцин

Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа" из-за стремления России и Китая получить влияние с помощью вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня видеосаммита Евросоюза.

В этих условиях, считает Макрон, ЕС нужно быть самостоятельным в вопросе производства вакцин от COVID-19. "К лету Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет", - добавил французский лидер.

Ранее представитель МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Франция не исключает, что может начать применение российской вакцины "Спутник V" в июне.

Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Несмотря на это, некоторые страны ЕС решили закупить её самостоятельно. В Словакии этот шаг привел к политическому кризису.

Вчера начать закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для стран Евросоюза до окончания её экспертизы Европейским агентством по лекарственным средствам призвала Германия.

Ранее на этой неделе глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.

Евросоюз критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.

В то же время, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа является регионом, который экспортирует больше всего вакцин в мире. С декабря прошлого года Евросоюз экспортировал 77 миллионов доз вакцины, а для прививок жителям ЕС использовал 62 миллиона доз. В целом, в Европе две дозы вакцины уже получили более 18 миллионов человек или 4 процента населения, заявила фон дер Ляйен.