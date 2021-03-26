Погиб музыкант и журналист Александр Липницкий

Рок-музыкант, журналист и культуролог Александр Липницкий погиб в возрасте 68 лет. Как рассказала его жена, он утонул 25 марта, когда пытался на лыжах пройти по льду Москва-реки у посёлка Николина гора.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. С 1975 года стал печататься в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и группой "Аквариум", вместе с которыми начал гастролировать.

Липницкий был другом Виктора Цоя и музыкантов групп "Кино", Сергея Курехина , основателем группы "Зоопарк" Майком Науменко. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он организовал рок-группу "Звуки Му", в которой выступал как бас-гитарист до 1990 года.

В разное время Липницкий работал на Петербургском ТВ, телеканале "Ностальгия". C 2010 года он вёл программу "Содержание" на радиостанции "Финам FM", посвященную русскому року. В последние годы он также снял серию фильмов о главных героях русского рока 80-х годов, с которыми был хорошо знаком. Презентация последнего фильма Александра Липницкого "Машина времени: игра в бисер" состоялась 14 марта.

"Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет. Вот уж кого вечная память точно не обойдёт. R.I.P.", - написал музыкальный критик Артемий Троицкий.