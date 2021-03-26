КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет. ВИДЕО

КНДР заявила об испытании двух новых тактических управляемых ракет нового типа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

О том, что Пхеньян выпустил две ракеты в сторону Японского моря в четверг, 25 марта, рассказали южнокорейские военные. Ракеты пролетели около 600 километров и попали по намеченной цели. Они могут нести боеголовку массой до двух с половиной тонн.

Глава КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Япония заявила, что испытания угрожают безопасности в регионе. Токио выразил Пхеньяну протест.

21 марта Северная Корея выпустила две крылатые ракеты. Они упали в Жёлтом море.

Это были первые запуски ракет после смены администрации США и начала президентства Джо Байдена. Вашингтон осудил действия Пхеньяна. При этом Байден заявил, что не считает северокорейские испытания провокацией.

Эксперты связывают запуски ракет с подготовкой к переговорам с США после смены американской администрации