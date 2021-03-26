Активисты из Геленджика: "дворец Путина" вывели из лесного фонда

Так называемый "дворец Путина", который на момент начала строительства был расположен на территории лесного фонда, теперь к ней не относится. Это выяснила активистка из Геленджика Светлана Тережоль, получившая официальный ответ министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Тережоль рассказала Кавказ.Реалии, что после расследования Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции в районе Геленджика, она как жительница этих мест решила выяснить основания, на которых лесной массив был передан под застройку.

В ответе регионального Минприроды говорится, что территория в составе земель лесного фонда не числится, поэтому предоставить информацию о разрешительных документа невозможно.

В ответе указано, что до 2007 года (начало строительство "дворца Путина" относят к 2005 году) за леса отвечало Федеральное агентство лесного хозяйства по Краснодарскому краю, документы которого переданы в государственный архив. Тережоль отметила, что будет изучать архивные документы.

Руководитель организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко, в феврале 2011 года побывавший внутри "дворца Путина", в комментарии Кавказ.Реалии пояснил, что похожие ответы ранее получали и экологи. По словам экоактивиста, в середине 2000-х годов, по действовавшему тогда законодательству решение о переводе земель лесного фонда могло быть принято только на уровне правительства.

Шевченко рассказал, что попытки найти нормативный акт, которым участок в районе мыса Идокопас переведён из категории лесов в частную собственность с разрешением на строительство резиденции, до настоящего времени не увенчались успехом.