Жертва скопинского маньяка обратилась в прокуратуру и СК

Одна из жертв так называемого скопинского маньяка обратилась в прокуратуру Рязанской области и региональный Следственный комитет из-за интервью, которое Ксения Собчак взяла у Виктора Мохова после освобождения из колонии. Об этом сообщают "Открытые медиа".

В заявлениях Екатерина Степанова сообщила, что Мохов во время беседы с Собчак незаконно раскрыл сведения о её частной жизни, "публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы". Она заявила, что Мохов сообщил информацию умышленно, "осознавая последствия и желая причинить вред".

Степанова отметила, что не соглашалась на распространение информации о себе, и считает, что в отношении Мохова нужно возбудить уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Эта статья предполагает штраф до 200 тысяч рублей, либо арест на срок до четырёх месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.



23 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью Мохова. В сообщении ведомства указывается, что освобождённый мог намекнуть в разговоре на подготовку нового преступления.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и больше трёх лет держал их в подвале, издевался над ними и насиловал их. В 2005 году он был приговорён за это к 17 годам лишения свободы, а в марте 2021-го вышел на свободу.

Одна из похищенных им девушек трижды родила от него в подвале. После этого детей у неё не было. "Надо опять мне заняться ею", – заявил Мохов в интервью Собчак.