Учителя отстранили от уроков за рисунок с пророком Мухаммедом

Родители детей-мусульман в городе Батли в Великобритании вышли на акцию протеста перед зданием школы, где учатся их дети с требованием уволить учителя, который показал на уроке изображение пророка Мухаммеда.
В исламе изображение пророка считается богохульством. Один из протестующих заявил, что показ рисунка оскорбил всю мусульманскую общину. Родители угрожают забрать детей из школы, если руководство не уволит учителя, пишет Би-би-си.
Руководство учебного заведения проводит проверку. На время разбирательства преподаватель отстранён от ведения уроков. Директор школы принёс извинения мусульманам, отметив, что детям необходимо рассказывать о религиях, но делать это нужно осторожно.
Представитель министерства образования Великобритании заявил о недопустимости угроз в адрес учителей. Протест на фоне пандемии коронавируса чиновник назвал неприемлемым.
- Это не первый случай в европейских школах, когда демонстрация изображения пророка Мухаммеда вызывает протесты среди мусульман. Осенью прошлого года во Франции выходец из Чечни убил учителя Самюэля Пати. Незадолго до этого преподаватель показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. Нападавшего, 18-летнего Абдуллаха Анзорова застрелили при задержании.
- Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия исламистов. Через некоторое время в стране был принят законопроект о защите республиканских ценностей, направленный против так называемого исламистского сепаратизма. Критики, главным образом представители левых сил, утверждают, что документ стигматизирует мусульман, а также ограничивает свободу слова и вероисповедания.
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