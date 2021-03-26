Учителя отстранили от уроков за рисунок с пророком Мухаммедом

Родители детей-мусульман в городе Батли в Великобритании вышли на акцию протеста перед зданием школы, где учатся их дети с требованием уволить учителя, который показал на уроке изображение пророка Мухаммеда.

В исламе изображение пророка считается богохульством. Один из протестующих заявил, что показ рисунка оскорбил всю мусульманскую общину. Родители угрожают забрать детей из школы, если руководство не уволит учителя, пишет Би-би-си.

Руководство учебного заведения проводит проверку. На время разбирательства преподаватель отстранён от ведения уроков. Директор школы принёс извинения мусульманам, отметив, что детям необходимо рассказывать о религиях, но делать это нужно осторожно.

Представитель министерства образования Великобритании заявил о недопустимости угроз в адрес учителей. Протест на фоне пандемии коронавируса чиновник назвал неприемлемым.