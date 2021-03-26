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В Египте при столкновении поездов погибли более 30 человек 

Египет, железные дороги. Иллюстрация.

В Египте при столкновении двух поездов не менее 33 человек погибли и еще 66 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Трагический инцидент произошел к северу от города Сохаг.

Поезда сошли с рельс, два вагона разрушены, еще один – перевернулся. К месту столкновения направлены порядка сорока машин скорой помощи. Они развозят раненых в ближайшие больницы.

Египетские железнодорожные сети являются одними из старейших и крупнейших в регионе, поэтому, как уточняет агентство, подобные аварии происходят довольно часто.

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