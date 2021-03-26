Умер российский художник Никита Алексеев. Об этом написали в фейсбуке куратор архива музея "Гараж" Саша Обухова и галерист Марат Гельман. О причинах смерти не сообщается.

Алексееву было 68 лет. Он родился в 1953 году в Москве. Учился в средней художественной школе при художественном институте имени Сурикова, затем в художественном училище Памяти 1905 года и полиграфическом институте.

В начале 1970-х годов Алексеев начала выпускать самиздат. В 1976-1983 годах – участник арт-группы "Коллективные действия". Один из основателей галереи APTART, которая находилась в его собственной квартире в Москве. Участник международных выставок. В середине 1980-х годов – участник групп "Среднерусская возвышенность" и "Поп-механика".

В марте 2010 года Алексеев подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти" с требованием отставки тогдашнего председателя правительства Владимира Путина.

Работы художника, в частности, представлены в Третьяковской галерее и музее современного искусства в Москве, в галереях и музеях в Соединённых Штатах, Германии, Франции, Италии.

Никита Алексеев - участник программ "Радио Свобода".