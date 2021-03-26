Der Spiegel: Депутатов Бундестага вновь могли атаковать хакеры из России

Депутаты Германского Бундестага вновь стали мишенью для атаки со стороны предполагаемых российских хакеров, пишет издание Der Spiegel.

По его сведениям, взлому подверглись компьютеры не менее семи законодателей. Хакеры из группы под названием Ghostwriters использовали фишинговые электронные письма, которые рассылались на частные адреса членов Бундестага. Была ли утечка данных, пока не ясно.

Атака затронула также 31-го депутата земельных парламентов и несколько политических активистов в Гамбурге и Бремене. Der Spiegel отмечает, что взлому подверглись в основном представители правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

Специалисты по кибербезопасности подозревают в причастности к нападению российское ГРУ. Также в статье, со ссылкой на информацию от IT-экспертов, говорится, что группировка Ghostwriters, известна им, в первую очередь, по участию в кампаниях по дезинформации.

В октябре прошлого года ЕС и Великобритания ввели санкции против России по обвинениям в кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Под ограничения попали 85-й главный центр специальных служб и два россиянина - Дмитрий Бадин и Игорь Костюков. Сообщалось, что из-за атаки парламент ФРГ не мог нормально работать несколько дней, а один из взломанных аккаунтов принадлежал канцлеру Ангеле Меркель. Москва тогда назвала обвинения провокацией и предлогом для введения санкций и запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ, пишет "Коммерсантъ".

В вышедшем 9 марта отчёте Европейской службы внешних связей говорилось, что Германия в сравнении с другими странами Евросоюза чаще всего становится объектом кампаний по дезинформации со стороны России.