Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении в 2008 году протестых акций. Суд признал "недействительной" статью уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента Армении.



Председатель суда Арман Диланян 27 марта заявил, что статья уголовного кодекса наказании за попытку свержения конституционного строя противоречит двум другим статьям конституции.



Решение Конституционного суда - окончательное. Это означает, что дело в отношении Кочяряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Арам Вардеванян.



Прокуратура пока не комментировала постановление Конституционного суда.



Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинён в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу, на подавление массовых протестов в связи с результатами выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.



Бывший президент, обвиняемый также в получении взяток, отверг эти обвинения, назвав их политической местью со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Роберт Кочарян был освобождён из заключения в июне 2020 года под залог в 4 миллиона долларов.



Никол Пашинян был одним из организаторов протестов 2008 года, за что был посажен в тюрьму и освобождён в 2011 году по амнистии.



Пашинян пришёл к власти в 2018 году на волне массовых протестов, в результате которых его предшественних Серж Саргсян был отстранён от власти.