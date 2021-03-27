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Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в суде. Ереван, 20 сентября 2019

Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении в 2008 году протестых акций. Суд признал "недействительной" статью уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента Армении.

Председатель суда Арман Диланян 27 марта заявил, что статья уголовного кодекса наказании за попытку свержения конституционного строя противоречит двум другим статьям конституции.

Решение Конституционного суда - окончательное. Это означает, что дело в отношении Кочяряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Арам Вардеванян.

Прокуратура пока не комментировала постановление Конституционного суда.

Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинён в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу, на подавление массовых протестов в связи с результатами выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.


Бывший президент, обвиняемый также в получении взяток, отверг эти обвинения, назвав их политической местью со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Роберт Кочарян был освобождён из заключения в июне 2020 года под залог в 4 миллиона долларов.

Никол Пашинян был одним из организаторов протестов 2008 года, за что был посажен в тюрьму и освобождён в 2011 году по амнистии.

Пашинян пришёл к власти в 2018 году на волне массовых протестов, в результате которых его предшественних Серж Саргсян был отстранён от власти.

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