Акцию "Свободу Навальному" поддержали 300 000 сторонников

Призыв команды российского оппозиционного политика Алексея Навального присоединиться к будущему большому митингу в его поддержку не остался незамеченным, более 300 тысяч человек зарегистрировались к утру субботы, 27 марта, на специальном сайте кампании "Свободу Навальному". На это обратила внимание "Немецкая волна". Сайт кампании за освобождение Навального открылся 23 марта.
Алексей Навальный был арестован 17 января, через несколько минут после возвращения в Россию из Германии, где до середины января 2021 года проходил лечение и реабилитацию. В августе 2020 года, Навальный был доставлен в Германию с диагнозом "тяжёлое отравление". Власти России в связи с его отравлением отказались начать уголовное расследование. Навальный возлагает ответственность за попытку его убийства на президента Путина.
- Протестный митинг - лишь одна из задач кампании за освобождения оппозиционера, признанного мировыми СМИ главным политическим оппонентом Владимира Путина. Организаторы митинга пока не называли дату проведения акции.
- Сайт "Свободу Навальному" был создан для сбора подписей желающих участвовать в митинге. Соратники Навального объявили, что назовут дату митинга после того, как на сайте зарегистрируются 500 тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.