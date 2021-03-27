Акцию "Свободу Навальному" поддержали 300 000 сторонников

Призыв команды российского оппозиционного политика Алексея Навального присоединиться к будущему большому митингу в его поддержку не остался незамеченным, более 300 тысяч человек зарегистрировались к утру субботы, 27 марта, на специальном сайте кампании "Свободу Навальному". На это обратила внимание "Немецкая волна". Сайт кампании за освобождение Навального открылся 23 марта.

Алексей Навальный был арестован 17 января, через несколько минут после возвращения в Россию из Германии, где до середины января 2021 года проходил лечение и реабилитацию. В августе 2020 года, Навальный был доставлен в Германию с диагнозом "тяжёлое отравление". Власти России в связи с его отравлением отказались начать уголовное расследование. Навальный возлагает ответственность за попытку его убийства на президента Путина.