Тьерри Анри в субботу утром вышел из своих аккаунтов в соцсетях

Бывший бомбардир сборной Франции по футболу Тьерри Анри объявил о решении временно выйти из всех соцсетей – до тех пор, пока менеджмент этих сетей не объявит решительную борьбу против расизма и харассмента. Как сообщает AFP, Анри стал первым из мировых знаменитостей, объявившим о такой протестной акции.

Телеканал CNN, комментируя эту новость, предположил, что примеру Анри могут последовать другие футболисты.

Тьерри Анри обратился к своим фоловерам в твиттере, фейсбуке и инстаграме – это около 15 миллионов пользователей – с объявлением, что с утра субботы, 27 марта, прекратит активность в соцсетях.

Тьерри Анри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Он выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в клубах "Монако", "Ювентус", лондонский "Арсенал", "Барселона" и "Нью-Йорк Ред Буллз".