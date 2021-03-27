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В Минске спецтехника, власти предостерегли граждан от протестов

Машина с оборудованием для противодействия демонстрантам. Минск, 27 марта 2021

Власти предупредили о недопустимости протестных акций

Сотрудники белорусских силовых структур провели задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы. Ранее сообщалось, что в первой половине дня субботы в Минск была введена спецтехника. Эту информацию агентству подтвердили агентству Интерфакс в пресс-службе МВД Беларуси.

На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.

Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.

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