В Минске спецтехника, власти предостерегли граждан от протестов

Сотрудники белорусских силовых структур провели задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы. Ранее сообщалось, что в первой половине дня субботы в Минск была введена спецтехника. Эту информацию агентству подтвердили агентству Интерфакс в пресс-службе МВД Беларуси.

На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.

Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.