Замминистра обороны России стал гостем военного парада в Мьянме

В Мьянме прошел военный парад по случаю Дня вооруженных сил страны. Единственным иностранным представителем на параде, организованном военными, захватившими в стране власть 1 февраля, в результате переворота, оказался заместитель министра обороны России Александр Фомин.

В то же время, местные средства массовой информации сообщили, что во несанкционированных акций протеста в субботу было убито по меньшей мере 60 демонстрантов, протестовавших против военного переворота. В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или в голову", - было сказано в сообщении.

Би-би-си пишет, что власти прямо не заявляют об отданном приказе силам безопасности - стрелять по участникам протестов боевыми патронами. При этом за почти два месяца со времени переворота при подавлении протестных акций было убито более 400 человек.

Страны Запада резко осуждают переворот в Мьянме и насилие против демонстрантов. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в субботу заявил, что Лондон и его международные партнёры работают над тем, чтобы положить конец "бессмысленному насилию" и добиться возвращения страны к демократии.