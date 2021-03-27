В Беларуси в субботу были задержаны более 100 человек

В Беларуси в субботу сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек - с формулировкой "за нарушение общественного порядка". Об этом сообщили в МВД. При этом, по словам представителя ведомства, массовых несогласованных акций в стране в субботу не было.

Среди задержанных не менее 5 журналистов белорусских СМИ.

Ранее провести первую в этом году массовую акцию протеста против режима Александра Лукашенко призвали оппозиционно настроенные телеграм-каналы. Акция должна была быть приурочена к Дню Воли, который отмечался на этой неделе. В сам этот день массовая акция не планировалась, но власти всё равно задержали около 200 человек, в частности за демонстрацию национальной бело-красно-белой символики.

Сотрудники белорусских силовых структур в преддверии объявленной субботней акции с самого утра начали задерживать её потенциальных участников. В Минск была введена спецтехника, в центре белорусской столицы было сосредоточено множество сотрудников силовых структур. Власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.

В результате протестное шествие в центре Минска не состоялось. Противники Александра Лукашенко, как обычно в последние месяцы, провели несколько локальных маршей в нескольких микрорайонах Минска. Белорусская служба Радио Свобода публикует фоторепортаж о событиях в Минске.