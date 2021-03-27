В Беларуси в субботу были задержаны более 100 человек

В Беларуси в субботу сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек - с формулировкой "за нарушение общественного порядка". Об этом сообщили в МВД. При этом, по словам представителя ведомства, массовых несогласованных акций в стране в субботу не было.
Среди задержанных не менее 5 журналистов белорусских СМИ.
Ранее провести первую в этом году массовую акцию протеста против режима Александра Лукашенко призвали оппозиционно настроенные телеграм-каналы. Акция должна была быть приурочена к Дню Воли, который отмечался на этой неделе. В сам этот день массовая акция не планировалась, но власти всё равно задержали около 200 человек, в частности за демонстрацию национальной бело-красно-белой символики.
Сотрудники белорусских силовых структур в преддверии объявленной субботней акции с самого утра начали задерживать её потенциальных участников. В Минск была введена спецтехника, в центре белорусской столицы было сосредоточено множество сотрудников силовых структур. Власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.
В результате протестное шествие в центре Минска не состоялось. Противники Александра Лукашенко, как обычно в последние месяцы, провели несколько локальных маршей в нескольких микрорайонах Минска. Белорусская служба Радио Свобода публикует фоторепортаж о событиях в Минске.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось - после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: "Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности".
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