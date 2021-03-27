Зеленский отменил указы Януковича о судьях Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу отменил датированные 2013 годом указы тогдашнего президента Виктора Януковича о назначении двух судей Конституционного суда страны - Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский сослался на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости провести "аудит" всех указов Януковича. В 2014 году он после массовых уличных выступлений - Майдана - бежал из страны и был отстранён от должности, а затем заочно осуждён по обвинению в госизмене.

"Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – сказал Зеленский о судьях.

Противостояние Зеленского и части судей Конституционного суда во главе с Тупицким началось осенью прошлого года. Президент не согласился с решением суда признать неконституционными ряд антикоррупционных законов, а затем отстранил Тупицкого от должности. Конституционный суд после этого постановил, что президент превысил свои полномочия. В последнее время работа суда фактически парализована, поскольку в нём как правило нет кворума. Сам Тупицкий находится под следствием по уголовному делу.

Последний указ Зеленского, по всей вероятности, также будет оспорен.