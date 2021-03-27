Сербия в эти выходные бесплатно прививает иностранцев. Возник ажиотаж

Власти Сербии в субботу и воскресенье 27 и 28 марта предложили бесплатно привить всех желающих иностранцев от коронавирусной инфекции. Предложением воспользовались тысячи граждан соседних государств - Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На пограничных переходах между Сербией и рядом государств в субботу возникли пробки, на Белградской ярмарке, где размещены пункты вакцинации, выстроились длинные очереди. Всего в Белград приехали вакцинироваться до 10 тысяч иностранцев.

Как сообщает "Немецкая волна", многие приехали за прививкой целыми семьями. Кроме того, из автономной Республики Сербской - составной части Боснии и Герцеговины - был организован подвоз людей на вакцинацию на автобусах. Торговая палата республики призвала владельцев предприятий организовать вакцинацию своих работников. В самой Боснии ситуация с доступностью вакцин заметно хуже, чем в Сербии.

Из семи миллионов жителей Сербии два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины - страна опережает государства ЕС и Россию по темпам вакцинации. В Сербии используют 4 вакцины - BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, российский препарат "Спутник V" и китайский Sinopharm.