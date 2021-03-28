В Индонезии у католической церкви смертники устроили взрыв

В Индонезии, в городе Макассар два смертника устроили взрыв у католической церкви, в первый день пасхальной Страстной недели. По предварительным данным, ранения получили не менее 10 человек.

Агентство Reuters со ссылкой на священника сообщает, что бомба взорвалась после службы, когда верующие стали расходиться по домам. Один из прихожан попытался помешать смертнику войти в церковь, после чего произошёл взрыв.

Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.

Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции, но о том, признали ли власти произошедшее терактом пока не сообщается.

В полиции не исключают, что взрыв может быть связан с антитеррористической спецоперацией, которую проводили в Макасаре в январе. Тогда были убиты двое исламистов, которых подозревали в причастности к взрыву в церкви на Филиппинах в 2019 году.