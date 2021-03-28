В Индонезии у католической церкви смертники устроили взрыв

В Индонезии, в городе Макассар два смертника устроили взрыв у католической церкви, в первый день пасхальной Страстной недели. По предварительным данным, ранения получили не менее 10 человек.
Агентство Reuters со ссылкой на священника сообщает, что бомба взорвалась после службы, когда верующие стали расходиться по домам. Один из прихожан попытался помешать смертнику войти в церковь, после чего произошёл взрыв.
Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.
Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции, но о том, признали ли власти произошедшее терактом пока не сообщается.
В полиции не исключают, что взрыв может быть связан с антитеррористической спецоперацией, которую проводили в Макасаре в январе. Тогда были убиты двое исламистов, которых подозревали в причастности к взрыву в церкви на Филиппинах в 2019 году.
- В мае 2018 года во втором по величине индонезийском городе Сурабая смертники устроили взрывы в трёх католических и протестантских церквях. В результате погибли 11 человек, десятки получили ранения. Смертников связывали с запрещённой в России и многих странах мира террористической группировкой "Исламское государство".
- Макассар — город на острове Сулавеси, к востоку от Борнео. В гороже проживает более миллиона человек.
- Всего в Индонезии проживает около 270 миллионов человек. Большинство населения исповедуют ислам.
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