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Российские фигуристы впервые за много лет взяли золото в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Стокгольм, 27 марта 2021 года

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в спортивных танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. Последний раз россияне выигрывали золото в этой категории 12 лет назад.

Всего на соревнованиях российские фигуристы завоевали три золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. В одиночном катании среди женщин все три места заняли россиянки. Такое произошло впервые в истории чемпионата. В командном зачёте сборная России заняла первое место.

Из-за допингового скандала российские спортсмены не могут использовать государственную символику. На чемпионате в Стокгольме россияне выступали под флагом Федерации фигурного катания на коньках России. Вместо гимна звучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Итоги недели Радио Свобода в видеосюжете:

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