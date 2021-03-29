"Молочникам Пармы не нужен Путин". Соцсети отвечают сыроделу

В пятницу, 26 марта, в интервью российскому Forbes посол Италии в России призвал российские власти исключить пармезан из списка запрещённых к ввозу в Россию продуктов.

На следующий день на этот призыв откликнулась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ганна Оганесян

На просьбу посла Италии, исключить из запрещенных в России продуктов, сыр "пармезан", госпожа Захарова ответила, что любит только российские сыры. Похоже, нам [кирдык]. Отныне всем придется следовать вкусам Захаровой. Есть, что ест она, петь, как она, плясать, как она, врать, как она, спать с ее мужем.

Рано утром того дня, когда вышло интервью с итальянским послом, производитель российского аналога пармезана Олег Сирота, ушедший в сыровары из программистов после того, как Путин ввёл контрсанкции, большой патриот, поднимавший над своей сыроварней флаг Новороссии, опубликовал своё фото в Госдуме с текстом о том, почему он не станет депутатом (потому что пока не готов, но войдёт в оргкомитет праймериз "Единой России").

Предложение легализовать в России итальянский пармезан Сирота прокомментировал через три часа. Оно ему очень не понравилось.

Олег Сирота

Хитрые итальянцы требуют, чтобы с пармезана сняли санкции. Меня особенно позабавил хитрый ход с технической ошибкой, мол, этот сыр – безлактозный, а потому не должен входить в контрсанкционный список.

Объясняю для несведущих – любой сыр, пролежавший в погребе больше 6 недель, практически не содержит лактозы, и его можно есть большинству людей с непереносимостью лактозы. Так что тут итальянский посол Паскуале Терраччано, который об этом заявил, просто хитрит.

Зачем они это делают? Они понимают, что навсегда теряют российский рынок и пытаются хоть как-то на него вернуться.

Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за 6 лет контрсанкций выросло почти на 25 процентов. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было.

Импортозамещение по сырам также идет очень успешно. Оно, в целом, совершенно удалось уже по фермерским сырам (тут вообще бум проектов), по моцарелле и буратте, по сырам с плесенью, сейчас уже подходит к полному замещению по полутвёрдым сырам.

Для понимания – одна только моя родная Московская область, которая по итогам первых месяцев этого года вышла на первое место в России по производству сыра, запустила больше 200 сыроварен. С нуля! При этом мы, сыровары Подмосковья, не то, что занимаемся развитием, а ещё и активно смотрим на экспортные рынки.

У нас пока остается не взятой самая непростая ниша – с пармезаном. Она реально сложная и долгая – нужно строить сначала фермы под особый рацион для коровок, потом запускать гигантские дорогостоящие погреба, а потом закладывать сыр на несколько лет. Здесь есть и еще одна проблема — технология производства пармезана долго отлаживается: сварил сыр, заложил в погреб, а через пару лет узнаешь, где ошибся. И начинаешь заново. У нас этот процесс идёт – первый пармезан был вкусный, но мясистый, похожий на швейцарский сбринц, и мы его поправили. Отлаживаем.

Это действительно самое сложное и дорогое, что есть в переработке молока, да и вообще один из самых сложных процессов в сельском хозяйстве – это его венец. Это, примерно, как авиастроение и автомобилестроение в промышленности.

Нам нужно еще лет 5-7, чтобы окончательно решить вопрос с пармезаном. Разрешение на ввоз импортного пармезана просто остановит инвестиции и сделает бессмысленными колоссальные вложения необходимые для этого. А вот после этого срока мы не только будем его производить, а ещё и активно экспортировать начнём. Нам просто нужно время. Не могут девять женщин за месяц родить одного ребенка, примерно так же и мы с пармезаном.

Друзья, вы согласны? Верите в нас, российских фермеров и сыроваров?

В ответ на свой пост Сирота получил 3,5 тысячи лайков. Но также 500 "ха-ха" и более 4 тысячи комментариев и постов, обсуждающих его просьбу не открывать российский рынок для итальянского сыра.

Некоторые комментаторы поддерживают Сироту

Елена Агличева

Очень поддерживаю всех смелых сыроделов и фермеров. Какие вы молодцы!

Натали Мателевич

Олег, хочется вам огромное спасибо сказать за ваше дело. Очень много советчиков и знающих»как правильно». А мы очень любим ваш сыр и в сыроварню приезжаем и молочко пьем

Главное - делайте КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт и не снижайте оборотов! Удачи вам и терпения!

Люда Золотова

Люблю Ваш сыр и верю, что с таким желанием работать и улучшать своё производство, Вы будете радовать покупателей !

Но подавляющее большинство отказались поддерживать санкции на итальянских сыроваров, чтобы спасать Сироту.

Соня Соколова

[Вот и] ответ на вопрос "кто эти уроды, которые поддерживают внутренние санкции России и рады тому, что с прилавков исчез нормальный сыр".



Многие заявляют, что российский пармезан не может быть настоящим.

Алексей Свет

Пусть сам и ест. Я жду возвращение пармезана

Моника Дюсуше

Пармезан исключительно из молока коров, которые паслись на лугах возле Пармы. Все остальное подражательство

Сергей Рыбальский

Это не подражательство, а воровство торговой марки. На раскрученном чужими трудами бренде въехать в рай.

Алена Дорощук

Пармезан не может быть не Пармезаном из Пармы. Априори. Он может быть только из Пармы. Название «Русский пармезан» - это прежде всего дремучее невежество. Но знает то точно, что это пиратство. Зачем? Что нет аутентичных сортов российских сыров?

В Италии, например в каждом регионе, да что регионе- каждая сыроварня аутентичная. И если хотят реализовывать определённый сыр адресно за ним обращаются. Культура такая. Жизни и потребления.

Ирина Новосельцева

От того, что плохо отзовёшься о настоящем продукте с защищенным наименованием, свой лучше не станет . Сами-то знаете правду Когда Россия придумает что-то своё? Ведь у российских компаний возможности есть. Нет желания. Гораздо проще просто стырить чью-то идею.

Некоторые советуют Сироте не замахиваться на чужое, а делать свой собственный сыр.

Александр Малютин

При всем уважении к труду фермера вы украли название пармезан

Для меня пармезан всегда будет из Эмилия-Романии, Реблошон из долины Тарантаса, а Грюйер из Грюйера.

Молочникам из Пармы не нужен был путин или санкции, чтобы за сотни лет создать свой продукт.

Вон Стерлигов свой твёрдый сыр назвал Стерлинг, молодец!

Дмитрий Копин

Назовите "твердым" или "выдержанным" ну какой такой русский пармезан, если даже пармезан не во всей Италии можно делать? Пармезан - только из Реджо Эмилии, грана падано - только из Венето, даже строже - ТОЛЬКО из правильной провинции. Все остальное - не пармезан.

Начните уже развивать наши марки, Вологда, Суздаль, село Запендрищенское в конце концов.



Вячеслав Осадчий

Уважаемый Олег вы делаете хорошее дело. Стараетесь изготавливать хорошие и качественные сыры. И это очень похвально! Но к сажелению вы никогда не сможете выпускать сыр пармезан, и вы сами прекрасно об этом знаете. Не надо гнаться за тем, чего не догнать. Улучшайте качество своей продукции и придумывайте новые сорта сыров. Есть у вас достойные внимания гурманов сыры!)

Наталья Челочи

Просто вернитесь к отечественным твёрдым хотя бы, зачем замахиваетесь на то что не обкатано. Технологически понимаю, почему производите мягкие и полутвердые Сыры. Сделайте нормальные твёрдые, дайте им вызреть и все будет хорошо. В СССР делали отличные сыры.

Таша Капштик

При всем моем уважении к нашему пармезану, который сейчас можно купить в магазинах типа лента, это не пармезан и не надо его сравнивать с итальянским. Это просто разные сыры.

Верим, что российский фермер может сделать хороший и очень хороший сыр, но конкретно в русский пармезан не верим. Этому сыру надо придумывать свое название. Типа «крутой русский» или «твердый русский». И приписывать - «уникальный российский сыр, результат двенадцати (или сколько) лет упорного труда, бросающий вызов знаменитому пармезану. Мы вас не разочаруем!»

Удачи!

Другие просто ругают сами сыры, которые они считают дорогими и невкусными.

Серёжа Рассказов

Лол, ну не получится ведь никогда так же. Ни пармезан, ни горгонзола. Тем более, что намного вкуснее грана падано и пекорино. Эти сыры наши сыровары совсем маловероятно повторят. А про таледжио даже смешно упоминать.

И даже если отменят санкции на эти продукты, нашим сыроварам продукты, которые они не могут повторить, не помешают.

Кирилл Бузин

Товарищ Сирота! Ваши сыры по стоимости уже превзошли итальянские. Вопрос: [нафиг] вы нужны с таким импортозамещением???

Александр Пономарёв

К сожалению, Ваш сыр и хуже, и дороже не только итальянского, но и того же латвийского.

Всячески ратую за импортозамещение, но не хочу оплачивать его дважды и трижды.

25% роста молочного производства за шесть лет продуктовой блокады - это анекдотично.

Мэри Назари

Да, он только в несколько раз раз дороже, и есть его, право, совсем невозможно... А на самом деле, лактоза в любом коровьем сыре присутствует всегда ( это азбука), но есть люди и их много, которым лактоза реально противопоказана, но те же итальянцы делают чудесный сыр пекорино - овечий, действительно безлактозный, но купить его после принятия антисанкций в России невозмно, и выпуск наладить тоже - у нас просто нет этих пород овечек в промышленном количестве. Но мы будем по-прежнему радостно ухмыляться, хотя и дети и люди с аллергией реально страдают...

Иосиф Портнов

Простите, но Ваш «пармезан» никакого отношения к Parmigiano Reggiano и к Grana padano не имеет, он на второй день в холодильнике трескается и покрывается жиром, про вкус вообще молчу.

Слава Молотов

Я за импортные сыры. Импортозамещения прекрасно. Боритесь с внутренними барьерами. Вкусный молодой сыр за 1300₽ это за пределами добра. Извините. Иногда по 300гр. Лучше я куплю что то другое. Экономика.

Иордан Борисович

Попробуй к примеру греческую Гравьеру или Кефалотири и сразу забудешь про свою хрень по цене чугунного моста. Не имея конкурентов из ЕС вы просто [тронулись] головой. Как можно сыр продавать по 28€ за кг. Это просто [кошмар] какой-то.

Мария Мухина

Ваш сыр, как и практически любой из российских-[дерьмо] , не идущее ни в какое сравнение с нормальными сырами, и только тот, кто никогда не пробовал нормальный сыр, может есть то, что производите вы и нахваливать. Пусть будет здоровая конкуренция. Только вы не хотите её допускать, так как проиграете.

Катерина Фадекова

Не могу есть наши сыры. Они просто какие-то мёртвые. Сколько не пробую, руки тянутся к настоящим французским сырам. Ни разу мне не попался наш отечественный вкусный пармезан! Только название от него.

Марат Айсин

А Вас не смущает, что наш "фермерский" сыр, который еще по Вашим же словам улучшать и отлаживать, стоит дороже импортного? И часто - значительно дороже.

Сергей Матвеев

Не видел ни одного нормального "пармезана" российского производства. Перепробовал все, что пытаются выдать за него, в том числе и сиротский. Даже рядом не лежало с нормальным сыром. Дома лежит последняя заветная вакуумная упаковка 96-месячного настоящего пармезана, привезенная почти год назад, за считанные дни до локдауна...

Сергей Прохоров

Бизнес Сироты построен на том, что люди не могут есть итальянский сыр. И он считает, что это замечательно., ведь если разрешить людям выбирать, бизнеса у Сироты не станет.

Стремление избежать конкуренции с нормальными продуктами – главное обвинение, которое предъявляют Сироте.

Наталья Исакова

Категорически против закрытия границ и т.н. Антисанкций, выстроенных на ненависти к другим странам. А идея делать бизнес на отсутствии конкуренции - совершенно дикая.

Митя Алешковский

Как-то весь мир развивается за счёт конкуренции, но только у нас додумались развиваться благодаря запретам и санациям против своего собственного народа.

Олег, как ваш сыр чувствует себя в Парме? Или вы не выходите на конкурентные рынки?

Иван Пирожков

Сыр люблю. Разный и вкусный. Верю в российских предпринимателей, которые создают и продвигают продукты в открытой конкуренции. Не верю псевдопредпринимателям, которые делают вид, что побеждают в запретах. Запрещенные продукты по умолчанию в проигрыше. Это закон природы. Природу запретами не обмануть - если запретить хищникам есть свою добычу - она не станет сильнее и быстрее. Ну, 25% роста за 6 лет на пустом рынке - это стыд, конечно. Инфляция выше за 6 лет)) Искренне желаю успехов в открытой конкуренции!

Олег Супрынюк

Только при высокой конкуренции появляется что то достойное . А это все очень напоминает всякие пустые обещания сделать 25 млн рабочих мест к 20 году , построить дорогу Москва - Магадан и вообще жить всегда завтра . Но завтра нет . Всегда есть только сегодня . Итальянский пармезан - сегодня . Хотя он и никуда не исчезал . Просто стал белорусским

Ирина Стрельникова

Ну а почему в вас надо верить-то? Мне были бы комфортны менее пафосные отношения с производителями еды, основанные не на вере. А именно: вы производите, а я уж выбираю, что мне лучше купить: итальянский сыр или ваш. Что победит по соотношению цена/качество, то я и хотела бы купить. А когда мне вместо выбора втюхивают веру - нет, спасибо. На фиг не нужны такие российские фермеры.

Владимир Киселев

Концепция защищённого географического наименования возникла, понимаете ли, не просто так. Давайте запретим ввозить вина из Бургундии на основании того, что в Краснодарском крае растёт Пино Нуар. Вы пытаетесь надуть потребителя и выехать на поддержке государства вместо того, чтобы конкурировать честно.

Сергей Яновский

Моя работа связана с производством, реализацией и закупкой продуктов питания. С импортозамещением наша страна не справляется от слова «совсем». Качественный продукт не доступен большинству населения, в большинстве люди едят просто помойку, которую не пустили бы не в один магазин ЕС.

Мне удивительно от вас слышать подобные вещи.

Формула проста, больше продавцов-ниже цена и выше качество. Это пошло бы на пользу нашему рынку.

Отдельное возмущение вызывают призывы фермера подождать 5–7 лет.

Роман Шальнов

Почему мы должны не есть тот сыр который хотим для того, что бы кто то хотел экспериментировать с рецептами?

Михаил Мизин

Олег, вы же закупаете некоторую часть импортного оборудования. Как бы вы отреагировали, если бы вам полностью закрыли доступ к нему под обещания, что через 5-7 лет наши производители наладят выпуск аналогов? Готовы затормозить на 5-7 лет развитие своего предприятия во имя туманных перспектив развития отечественных аналогов?

Владимир Лукин

А нельзя есть итальянский сыр те 5-7 лет, которые Вы будете экспериментировать?!

Судя по откликам на пост Сироты, за 6,5 лет контрсанкций россияне так и не смогли полюбить ни российские сыры, ни продуктовые санкции, которые наложил на них Путин.

Максим Бурмицкий

Я правильно понимаю, что за прошедшие 7 лет санкций РФ против своего населения, по остальным сырам все зашибись? И ещё 7 лет надо, только чтобы пармезан подтянуть?

Александр Леонтьев

Давай ещё запретим Ауди - Мерседесы. Через лет двадцать сами такие сделаем. И все остальное тоже запретим. Смартфоны, ноутбуки. Кроссовки. И так далее. Я это уже все видел при Брежневе. Ничем хорошим не кончилось.

Ольга Котикова

Что всегда удивляет меня в "истинных патриотах" , так это их беззастенчивая наглость.

Вся страна должна жрать сырное [дерьмо] из пальмового масла пока они буду развивать свой бизнес.

Андрей Десницкий

Пишет, пишет в блоге российский сыродел Сирота: дайте нам еще пять-шесть лет санкций и мы повезем свой высококачественный пармезан в Европу!

Конечно, повезут.

На ё-мобилях повезут, перезваниваясь йота-фонами, из страны построенного еще к 1980-му года коммунизма - пармезан изнывающей от однополой любви Европе.

Ну, или так нам расскажут по ТВ.

Почему этим людям всё время надо что-то доказать Европе?

А те, кто делают настоящий пармезан, ничего Сироте не доказывают, что характерно...

Дмитрий Сутягин

«Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу...» — пока что основной хайп я наблюдаю со стороны Сироты и других подобных сыроваров. Навязчивая идея подарить Путину кусок «сиротского русского пармезана» — это ли не хайп?

Инна Нечаева

Не получается верить...Мои вкусовые рецепторы не настраиваются на ваш оптимизм по импортозамещению. Я хочу иметь право Выбирать! А вы боитесь конкуренции. Выбор большинства явно будет не в Вашу сторону. Но Вы учитесь, делайте - ,на каждый товар всегда найдётся свой потребитель. Только не рассуждайте так пафосно. Потому как на пробу ничего путного за это время на наших прилавках по сыру так и не появилось....к великому сожалению...