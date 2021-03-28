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В Роскосмосе опровергли слухи о скорой отставке Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин во время интервью агентству ТАСС, сентябрь 2020

В Роскосмосе опровергли появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о предстоящей в ближайшее время отставке Дмитрия Рогозина с поста генерального директора этой госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В телеграм-каналах, наряду с предположениями об отставке Рогозина, сообщалось также о том, что на его место якобы рассматривается кандидатура одного из заместителей министра обороны России.

Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил его генеральным директором госкорпорации. ТАСС отмечает, что с декабря того же года Рогозин является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области освоения космоса.

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