В Роскосмосе опровергли слухи о скорой отставке Дмитрия Рогозина

В Роскосмосе опровергли появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о предстоящей в ближайшее время отставке Дмитрия Рогозина с поста генерального директора этой госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В телеграм-каналах, наряду с предположениями об отставке Рогозина, сообщалось также о том, что на его место якобы рассматривается кандидатура одного из заместителей министра обороны России.

Рогозин возглавил Роскосмос в мае 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил его генеральным директором госкорпорации. ТАСС отмечает, что с декабря того же года Рогозин является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области освоения космоса.