ОНК: Фургал заявил о давлении и угрозах со стороны следствия

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в московском следственном изоляторе "Лефортово", сообщил о давлении со стороны следствия. Об этом в социальных сетях заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович после встречи с Фургалом в СИЗО.

По её словам, Фургал рассказал, что "на него оказывается колоссальное морально-психологическое давление со стороны Следственного комитета". Фургал сообщил, что следователи приходят к нему каждый день для ознакомления с материалами дела и не дают обвиняемому встретиться с адвокатом конфиденциально. При попытке Фургала поговорить с адвокатами следователи начинают его прерывать, делают ему замечания и записывают, что дескатьон не хочет знакомиться с материалами уголовного дела, рассказала Марина Литвинович в Инстаграм.

Литвинович добавила, что Фургал заявил о желании сделать официальное заявление для журналистов. Однако как только он об этом сказал, сотрудник СИЗО тут же прервал их беседу, и Фургала начали уводить. Уходя, он попросил передать адвокату, что хочет поговорить с журналистами". В своем телеграм-канале Литвинович отметила, что Фургал хочет рассказать журналистам о "том ужасе, который с ним происходит".

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.