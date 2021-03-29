Суд не стал восстанавливать на службе майора, поддержавшего оппозицию

Суд в Курске отказался восстановить на службе бывшего майора полиции Руслана Агибалова, уволенного после ролика в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщают "Курские известия".

После первого судебного заседания по иску Агибалов рассказал "Коммерсанту", что суд отклонил все его ходатайства. По словам уволенного полицейского, он просил провести лингвистическую экспертизу своего обращения с участием независимого эксперта, но суду оказалось достаточно справки об исследовании, сделанной специалистом МВД, отметил Агибалов.

Ранее курское управление МВД обратилось в суд с требованием выселить Агибалова из служебной квартиры.

Накануне митинга 23 января майор полиции Руслан Агибалов опубликовал обращение в поддержку Алексея Навального и всех политзаключенных. В тот же день его вызвали в отдел безопасности, а спустя семь часов уволили "по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел".

В беседе с Радио Свобода Агибалов ранее говорил, что более половины служебного состава придерживается тех же взглядов, что и он.

Как сообщил источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах, полицейский был уволен главным образом из-за того, что сделал видеозапись в форме майора полиции. По его мнению, к поступку полицейского отнеслись бы иначе, если бы тот записал ролик, находясь в гражданской одежде.