HRW выпустила доклад о репрессиях против журналистов в Беларуси

Власти Беларуси за последние пять месяцев усилили репрессии против независимых медиа, прибегая к необоснованным задержаниям, штрафам и арестам по политически мотивированным обвинениям, говорится в распространённом 29 марта докладе Human Rights Watch.

Перечисленные в докладе нарушения, в том числе избиения задержанных, организация назвала частью попыток белорусских властей заставить замолчать СМИ, рассказывающие о нарушениях прав человека и мирных протестах, охвативших всю Беларусь после президентских выборов в августе.

Сторонники оппозиции считают, что результаты прошлогоднего голосования были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, которого белорусский ЦИК объявил переизбранным главой государства на шестой срок подряд. Протестующие требуют справедливости и новых честных выборов. Западные страны победу Лукашенко не признали.

По данным правозащитников, с начала протестов в Беларуси были задержаны свыше 30 тысяч человек, сотни подверглись избиениям, несколько – погибли. Многие оппозиционные лидеры сейчас либо за решёткой, либо были вынуждены покинуть страну под давлением властей.

"Вместо того, чтобы способствовать установлению справедливости за жёсткие разгоны сотрудниками силовых структур протестов и другие нарушения, белорусское руководство преследует журналистов, которые понимают эти темы", - заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

С сентября по март в Беларуси было возбуждено не менее 18 уголовных дел против журналистов, "по всей видимости как месть за их работу", отмечают в Human Rights Watch. Трое из числа обвиняемых получили тюремные сроки от полугода до двух лет, еще семеро ожидают суда. Им, в частности, вменяют в вину нарушение общественного порядка, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в работу милиции.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с августа прошлого года по обвинению в административных правонарушениях были задержаны около 400 сотрудников СМИ.

Также в докладе говорится о случаях высылки из страны после президентских выборов иностранных корреспондентов. В октябре МИД Беларуси ввёл новые правила аккредитации, значительно затруднив процесс её получения.