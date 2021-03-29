Пенсионерка из Крыма осуждена на 12 лет по обвинению в шпионаже

Городской суд Севастополя, в аннексированном Россией Крыму, приговорил к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на один год пенсионерку, уроженку Бахчисарая, признав её виновной в государственной измене.

Как отмечает сайт Крым.Реалии, имя и фамилия пенсионерки в информации суда не указаны, но из открытых источников известно, что речь идет о Галине Довгополой 1955 года рождения.

Слушания проходили при закрытых дверях в связи с тем, что "в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну".

Приговор был вынесен в середине прошлой недели. "Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота", - сообщили в суде. "Интерфакс" отмечает, что комментарием обвиняемой или её защиты информагентство не располагает.

В феврале стало известно, что суд начал рассматривать дело о госизмене по существу. До этого сообщалось, что Довгополую, которую из Крыма доставили в московское СИЗО "Лефортово", перевели в другую камеру. Причиной было названо то, что её неоднократно избивала сокамерница.

ФСБ России в ноябре 2019 года сообщила о задержании в Севастополе гражданки России, которая, как утверждалось, была завербована украинскими спецслужбами и по заданию разведки собирала секретные сведения военного характера.