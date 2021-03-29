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Кадыров раздал бойцам своего клуба "мерседесы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат". Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана, самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей.

Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.

За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".

Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.

  • На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016 – начале 2017 годов он руководил массовыми казнями в республике.

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