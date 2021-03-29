Один из самых больших в мире контейнеровозов, 400-метровый "Эвер Гивен", который 23 марта застрял поперек Суэцкого канала и полностью его заблокировал, сейчас удалось снять с мели и развернуть носом на север. Однако как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, все равно неизвестно – хотя власти Египта уверяют, что вот-вот. Эта авария до сих пор обходится мировой экономике примерно в 9,6 миллиарда долларов в день.

На видеозаписи, опубликованной днем 29 марта администрацией Суэцкого канала, видно, как "Эвер Гивен" в сопровождении 14 буксиров, которые помогли его освободить, медленно идет по каналу по направлению к Средиземному морю, причем все эти суда, от мала до велика, непрерывно радостно гудят, празднуя успех. Но Суэцкий канал все еще официально закрыт для навигации. По информации на утро 29 марта, в очереди на прохождение через него уже собралось более 450 других судов.

Ходящий под панамским флагом контейнеровоз "Эвер Гивен" грузоподъемностью более 220 тысяч тонн перегородил одномагистральное южное русло Суэцкого канала, как пока считается, из-за сильного ветра и песчаной бури – хотя расследование только началось и, возможно, могут появиться и другие версии. 23 марта, когда судно село на мель и застряло и носом, и кормой в берегах канала, оно шло из малайзийского порта Искандар Путери в нидерландский Роттердам.

"Эвер Гивен" принадлежит фирме Shoei Kisen Kaisha - дочерней компании по аренде и владению судами очень крупной японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding, но сейчас находится в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine. Из-за этого, кстати, в первые дни многие мировые СМИ путались с названием этого контейнеровоза, неверно называя его "Эвергрин". По информации дирекции Evergreen Marine, все 25 членов экипажа, все это время остающиеся на борту, – находятся в безопасности, "в добром здравии и хорошем настроении".

Две предыдущие попытки освободить судно, предпринятые в последние сутки и во время высокого прилива, к успеху не привели. В воскресенье, 28 марта, к операции подключились дополнительные буксирные катера. По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка и глины из-под носа "Эвер Гивен". Сейчас буксиры пытаются удержать судно в положении, которое позволит ему продолжать движение по каналу на север, в направлении Средиземного моря.

При этом, например, газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на главу египетского Управления Суэцкого канала (SCA) Осаму Раби, в понедельник, 29 марта, еще писала, что контейнеровоз вообще пока удалось вытащить из песчаных берегов лишь частично. По словам Раби, только сам Египет из-за случившегося теряет от 12 до 14 миллионов долларов в день.

Откапывали "Эвер Гивен" из песка, в прямом смысле слова, местные и иностранные рабочие под руководством международной компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах. Кроме того, в операции по разблокировке канала участвует японская компания Nippon Salvage.

У южного входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря, дожидаясь, когда его наконец откроют для движения, сейчас стоят, например, как минимум 12 танкеров, везущих около 17 миллионов баррелей нефти в Европу из региона Персидского залива. Из-за этого уже сутки спустя после аварии мировые цены на нефть подскакивали на 5–7 процентов.

В результате полной остановки работы Суэцкого канала очень многие торговые суда из Азии были вынуждены изменить маршрут и двинулись в Европу и Западное полушарие вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды и через Атлантику – как в эпоху, когда Суэцкий канал еще не был прорыт. Кризис вынудил судоходные компании выбирать между ожиданием или изменением маршрута – а это огромные счета за дополнительный расход топлива, лишние 9 тысяч километров морского пути и не менее недели дополнительного путешествия.

Несколько дней назад ряд международных организаций защитников прав животных, например Animals International, к тому же сообщили, что в числе судов, ожидающих входа в Суэцкий канал, – как минимум 11, перевозящих живой домашний скот. Они предупреждают о потенциальной "трагедии", в которой могут погибнуть около 130 тысяч животных – почему-то не принимая во внимание, что их все равно везли на убой.

Через Суэцкий канал в Европу и Северную Америку непрерывно идут поставки миллионов баррелей нефти и сжиженного природного газа, а также, к примеру, зерно, хлопок, и большинство товаров из Китая – то есть мебель, одежда, предметы первой необходимости. Это более 12 процентов всех объемов мировых грузоперевозок (в том числе 7 процентов мировой нефти) и 30 процентов всех перевозок контейнеровозами. По данным египетских властей, только в прошлом, 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19 и вызванный ей мировой экономический спад, через Суэцкий канал прошли более 19 тысяч судов.

Как шла работа по освобождению "Эвер Гивен":

В последние годы Суэцкий канал, построенный еще в 1869 году, по словам специалистов, все время ветшал, он находится в плохом состоянии. В августе 2014 года в Египте началось строительство параллельного канала длиной в 72 километра, с тем чтобы обеспечить двустороннее движение судов. Он был торжественно открыт уже через год, в августе 2015 года, с участием египетского президента, фельдмаршала Абделя Фаттаха ас-Сиси, прибывшего на церемонию на борту яхты "Аль-Махруса" (эта яхта была первым судном, которое прошло в 1869 году через старый Суэцкий канал). Тем не менее, участки с односторонним движением судов все равно занимают большую часть канала.

Как пишет расследовательская команда Bellingcat, последние данные батиметрии с сайта myshiptracking.com показывают, что сейчас, после дноуглубительных работ, глубина Суэцкого канала формально достигает 25 метров, но на самом деле она такова лишь в узком фарватере вдоль его западного берега (стены).

Твит со специальной картой, показывающей данные батиметрии:

Важно отметить, что на этом снимке также видны относительно широкие наклонные стены канала, особенно вдоль его восточной стороны. Сплошная синяя область представляет собой очень мелкую воду, глубиной менее 0,5 метра. Именно состояние канала, а не какие-то иные факторы, возможно, и привели к аварии "Эвер Гивен".

За всю новейшую историю Суэцкого канала крупные аварии в нем случались весьма редко. Например, 29 сентября 1990 года американский контейнеровоз Robert Lee врезался в его восточный берег, что привело к скоплению более 80 судов. Движение было возобновлено на следующий день. А 7 ноября 2004 года панамский танкер Tropic Brilliance сел на мель около города Исмаилия, также заблокировав движение по каналу, в результате чего у входов в него скопилось более 100 судов. Это судно удалось снять с мели 9 ноября 2004 года, то есть через 2 дня. Однако наибольший ущерб движению по Суэцкому каналу и всей мировой торговле, конечно, нанесла Шестидневная война между Израилем и арабскими странами 1967 года – в результате нее и израильской оккупации Синайского полуострова движение по нему было полностью остановлено на 8 лет, до 1975 года.