В уральской колонии заключённые нанесли себе увечья в знак протеста

В Свердловской области в исправительной колонии строгого режима №47 в Каменске-Уральском заключенные нанесли себе увечья в знак протеста против насилия со стороны сотрудничающих с администрацией активистов. Об этом сообщает издание E1.ru. Региональное УФСИН подтвердило эту информацию в разговоре со Znak.com.

По информации E1.ru, заключённым угрожали изнасилованием. "Там забивают людей: и морально, и физически", – передаёт издание слова читателя, чей друг находится в этой колонии. Родственники других заключённых сообщили, что в исправительное учреждение запретили вызывать скорую помощь. Собеседники журналистов говорят о 100 пострадавших осуждённых. Представители ФСИН в разговоре с Е1.ru сообщили о восьми заключённых, нанёсших себе увечья, а в разговоре со Znak.com – о пяти. В ведомстве утверждают, что осужденные не выдвигали требований, а все поранившие себя получили медицинскую помощь. Во ФСИН заявляют, что бунта в ИК-47 не было, а ситуация в учреждении "стабильная".

Местные правозащитники сообщили журналистам, что некоторые сотрудники колонии поддерживают контакты с заключёнными-активистами, которые применяли к другим осуждённым пытки, в том числе и сексуальное насилие. В общественной наблюдательной комиссии называют ИК-47 одной из самых "пыточных" в регионе.