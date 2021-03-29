Навальный снова подал в суд на Пескова за слова о связи политика с ЦРУ 

Алексей Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

В конце прошлого года Навальный уже подавал аналогичный иск. Он требовал от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение заявлений о том, что с Навальным "работают специалисты" ЦРУ и всё, что "озвучивает" оппозиционер – в частности, обвинения против президента Путина, – ему "вкладывает в уста" американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за "процессуальных недостатков".

Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что ему ничего не известно о повторном обращении в суд оппозиционера, который в данный момент находится в заключении.