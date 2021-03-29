В США начался суд над полицейским по делу о гибели Джорджа Флойда

В США в понедельник 29 марта начался судебный процесс по делу о гибели в мае прошлого года в Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда. На скамье подсудимых основной обвиняемый, бывший полицейский Дерек Шовин.

Несмотря на призывы сторонних наблюдателей, Шовин не снимал колено с шеи Флойда почти девять минут, из них около трех минут – после того, как задержанный перестал подавать признаки жизни. Вызванная патрулем скорая помощь увезла Флойда в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

После 25 мая 2020 года, дня, когда погиб Джордж Флойд, видеозаписи со смартфонов, сделанные на месте трагического происшествия стремительно распространились по соцсетям. Это стало началом продолжительных уличных волнений и беспорядков, распространившихся в прошлом году на многие города США и других западных стран.