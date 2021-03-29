СМИ: родственница главы Минздрава умерла из-за поломки медаппаратуры

В Москве из-за сломанного кардиографа, с которым приехала по вызову скорая помощь, умерла родственница главы Минздрава России Михаила Мурашко, сообщают сразу несколько СМИ, в числе которых телеканал РЕН ТВ и издание "Открытые медиа".

По информации журналистов, семья 49-летней Натальи Шакировой, которая почувствовала резкую боль в груди и затруднение дыхания, вызвала на дом бригаду медиков, однако по приезде выяснилось, что у них не работает взятая с собой аппаратура. Пришлось вызывать ещё одну скорую, которая диагностировала у Шакировой инфаркт. Пациентку доставили в больницу, но слишком поздно – она умерла от остановки сердца.

СМИ сообщают, что Шакирова является тёщей Марка Мурашко – сына главы Минздрава. По информации РЕН ТВ и телеграм-канала "112", после смерти женщины уволили заведующего одной из столичных подстанций скорой помощи Игоря Москаленко, а также фельдшеров из первой бригады скорой помощи, у которых сломался кардиограф.

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков подтвердил "Открытым медиа" информацию об увольнениях. При этом он отметил, что в произошедшем виноваты не врачи, а система здравоохранения в целом.