Мать губернатора Воробьёва владеет недвижимостью почти на млрд рублей 

71-летняя мать губернатора Московской области Андрея Воробьёва и жена сенатора Юрия Воробьёва Людмила владеет трёхэтажным бизнес-центром на Николоямской улице в Москве, и ещё несколькими офисами на той же улице, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на Росреестр. Общая кадастровая стоимость недвижимости - 863 миллиона рублей.

СМИ утверждает, что бизнес-центр площадью 6 тысяч квадратных метров был построен в 2014-м году, а инвестконтракт на его строительство компания Воробьёвой получила двумя годами ранее - именно тогда её старший сын Андрей стал исполняющим обязанности губернатора Подмосковья.

"Открытые медиа" также отмечают, что в офисах на Николоямской улице зарегистрированы несколько компаний семьи Воробьёвых, которые приносят им миллиарды рублей выручки в год.

Издание отправило запрос в пресс-службу губернатора Московской области, но он остался без ответа. Не удалось связаться журналистам и с Людмилой Воробьёвой.