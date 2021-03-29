Аньес Калламар возглавила "Международную амнистию"

Француженка Аньес Калламар возглавила Amnesty International. В понедельник, 29 марта, она вступила в должность генерального секретаря организации на четырехлетний срок, сообщило Международное французское радио.



Ранее она занимала пост специального докладчика ООН по внесудебным казням. В частности, она расследовала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Работая в статусе спецдокладчика, она также заявляла о необходимости международного расследования отравления российского оппозиционера Алексей Навального.



На посту генерального секретаря правозащитной организации Калламар сменила Джулию Верхаар из Нидерландов.



«В час, когда права человека подвергаются беспрецедентному давлению во всем мире, Аньес Калламар будет руководить, мотивировать и управлять движением Amnesty International, чтобы позволить ему решительно отвечать на эти вызовы. Острота ее ума, внушительный опыт в области защиты прав человека, а также ее готовность смело подавать голос делают из нее высококвалифицированного специалиста для управления нашим движением», — говорится в пресс-релизе правозащитной организации.

Аньес Калламар уже работала в Amnesty International с 1995 по 2001 год. C 2017 года она работала спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней. Она расследовала убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. 27 марта она заявила, что из-за этого в январе 2020 года во время встречи в Женеве высокопоставленное лицо из Саудовской Аравии позволило в ее адрес угрозы. По ее словам, они были расценены присутствовавшими при этой сцене как «угрозы жизни». Об этом новый генсек Amnesty International рассказала газете The Guardian. Пресс-секретарь Управления по правам человека ООН подтвердил слова Калламар. Глава Комиссии по правам человека Саудовской Аравии Аввад Алаввад опроверг слова Калламар в твиттере и заявил, что поражен тем, что что-то из сказанного на том собрании могло быть истолковано как угроза.