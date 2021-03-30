На суде по делу об убийстве Джорджа Флойда выступили обвинение и защита

В понедельник обвинение и защита предложили разные версии случившегося во время первого дня суда в Миннеаполисе над бывшим полицеским Дереком Шовеном. Он обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время его задержания полицейскими.

Прокурор представил суду присяжных видеозапись инцидента, снятую прохожим, оказавшимся на месте происшествия. На ней Шовен в течение девять с половиной минут держит колено на шее Флойда, который говорит о том, что он задыхается. Последние три минуты Флойд лежит без движения. "Вы можете верить своим глазам, - обратился к присяжным помощник генерального прокурора штата Джерри Блэквэлл, - это убийство!" Эрик Нельсон, адвокат Дерека Шовена призвал присяжных оценить всю совокупность улик: "В зале суда нет места политическим или социальным соображениям... Cвидетельства далеко выходят за рамки девяти минут двадцати девяти секунд".

Обвинение намерено доказать, что Дерек Шовен прибег к чрезмерно жесткому и неоправданному приему при задержании Джорджа Флойда, по сути, задушив его. Защита Шовена настаивает на том, что Шовен действовал согласно инструкциям, а причиной смерти Флойда стали несколько факторов, в том числе, сердечно-сосудистое заболевание и прием наркотиков. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится о том, что причиной смерти стала остановка работы сердца и легких, последовавшее отчасти в результате давления на шею. Гибель Флойда квалифицирована как убийство.

В Миннеаполисе на время проведения суда введены дополнительные меры безопасности. В город введены подразделения Национальной гвардии. Здание суда, где проходит процесс, огорожено барьерами и временной оградой.