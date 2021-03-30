"Отец врага народа". Соцсети об аресте отца Ивана Жданова

Арестован отец директора ФБК Ивана Жданова. Об этом у себя на странице рассказал сам Иван:

За выходные у меня арестовали отца, Юрия Павловича Жданова.

Началось всё с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор.

У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю.

Дело возбуждено по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий.

Отец работал на Севере, в Ненецком округе в посёлке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии.

Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и всё. Серьёзно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине.

Посадили ли главу посёлка единороса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца.

Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались ещё с 2016 года, когда я пошёл на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили. И каждый раз подключали телеграм-помойки, как подключили и сейчас.

И уж конечно, дело выглядит особо цинично на фоне того, что Собянин передаёт своим чиновникам в собственность целые дома в самых дорогих местах Москвы без всяких оснований, просто своим указом. ФБК про это расследование делал.

Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента. Прямо представляю, как там всё решалось: Жданов там на митинги зовёт, к санкциям призывает, а давайте ему отца...

Им нужно превратить мою жизнь в ад. Отцу 66 лет, множество болезней, даже не задерживался никогда. Естественно, уже вызывали скорую несколько раз. Судье всё равно. Я не думаю, что в его состоянии уже возможно пройти СИЗО, не потеряв остатки здоровья, если вообще можно пройти это.

Даже ростовский адвокат был в шоке, до последнего не верил, что за такое могут дать СИЗО и наверняка считал меня идиотом, когда я всё понял и сказал, что нужно самое главное передать сумку с лекарствами. Говорил, что у нас в Ростове за такое в СИЗО не сажают, под домашний арест максимум, какая сумка? Сумку передать так и не дали, даже какие-то базовые вещи и лекарства.

Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал.

Охранители в сети отрабатывают повестку как могут.

Олег Лурье:

Очередной "борец с коррупцией" не смог искоренить коррупцию... в собственной семье.

Акитилоп:

Иван Жданов пишет про задержание его отца за превышение полномочий. Текст – любимый сценарий домохозяек: без вины виноватый отец, который всего-то выделил квартиру по договору соцнайма, политическое преследование, проблемы со здоровьем.

Но, если отец Ивана Жданова – честный человек, то почему вся медиа-мощь ФБК не привела доказательств его невиновности год назад в аналогичной ситуации? А если нечестный – то нормально ли возглавлять фонд борьбы с коррупцией, если твой отец сам из этих?

Довод про здоровье хорошо бьет по эмоциям – но заботились ли сотрудники ФБК о состоянии людей, которых они безосновательно обвиняют в коррупции? Думала ли Соболь о здоровье мамы сотрудника, когда ломилась к ней в дом?

Хороший совет асоциальным элементам: идите в оппозицию. Делай что хочешь, а если тебя поймают – заявляй о преследовании по политическим мотивам. Воруй, убивай, бери взятки, а потом говори, что тебя арестовывают за то, что ты не любишь Путина. Может быть заокеанские спонсоры еще доллар-другой в общак подкинут

Мышь в овощном:

Касательно ареста отца директора ФБК Ивана Жданова.

Мы не сильно в курсе этого дела и, как и всегда, исходим из принципа презумпции невиновности.

В сложившейся ситуации нам совершенно нечего сказать относительно вменяемой Юрию Жданову деятельности.

Речь про другое: мы правильно понимаем, что с точки зрения определенной части общественности, абсолютно любые противоправные деяния, инкриминируемые родным и близким функционеров и сотрудников ФБК, всегда будут рассматриваться исключительно как попытки оказать давление на Фонд и связанных с ним лиц?

Т.е., фактически, речь идет об индульгенции, заранее выписанной неопределенно широкому кругу лиц?

Если так – то хотелось бы услышать это вслух.

Если нет – то к чему тогда текущие завывания?

Иван Жданов как частное лицо вправе как угодно эмоционально переживать относительно происходящего с его отцом.

Когда же подобные оценки транслируют люди, претендующие на причастность к профессии "журналист", это начинает слишком походить на пропаганду.

Елена Русакова:

Тем, кто еще надеется на закон в РФ. Администрация президента перешла к захвату заложников.

Игорь Гуковский:

Не думал, что меня что-то шокирует в 2021 году, но это запредельный уровень скотства. "Не могут же они".

Алексей Цветков:

Каждый день они сшибают новый моральный шлагбаум. Дело отца Ивана Жданова – очередной такой рывок. Видимо надо ждать лагерей для жен врагов народа. Ну, или мужей – все же дух времени.

Олег Пшеничный:

Арестован отец директора ФБК Ивана Жданова. Чем провинился этот пожилой человек? Он член семьи врага народа – это старый известный термин НКВД. В уголовное дело заглядывать бессмысленно.

Татьяна Глушкова:

Яркий пример сразу двух трендов, описываемых словосочетаниями "верните мой 1937-й" и "кадыризация России".

Ксения Ларина:

Ивану не просто мстят за его убеждения и за его политическую деятельность, Ивана выманивают в ловушку. Выманивают, чтобы посадить и заставить замолчать. Эти традиции НКВД – корневая система силовых структур России, ее главная скрепа : не можешь схватить "врага народа" – схвати его детей, его родителей, его близких. И тогда "враг" сам прибежит в тюрьму и на коленях будет умолять отпустить своих близких и будет кричать "Возьми меня!".

А ты будешь похохатывать торжествующе : "Ну что мы звери что ли? Щас разберутся".

Иван, держись.

Андрей Лошак:

Это такой диктаторский рефлекс – когда кто-то чужой хочет приблизиться к власти, планка падает, забрало запотевает и человек на глазах превращается в спятившего от ярости питбуля, готового перегрызть глотку любому, кто попытается отобрать у него миску с едой. К сожалению, мы только в начале этого печального зрелища. Дальше расчеловечивание будет идти ускоренными темпами – см. пример бешеного пса по соседству.

Дмитрий Колезев:

С учетом контекста, остается мало сомнений, что отца Жданова посадили именно за то, что он отец Жданова.

Напомню, что ранее приходили с обысками к родителями Леонида Волкова в Екатеринбурге.

В общем, спецоперация "разгром оппозиции всеми доступными способами" продолжается. Не жалеют уже и стариков – а ля гер ком а ля гер, видимо, считают в Кремле. Одновременно силовики исправно поставляют информационные поводы для посетителей первого весеннего митинга сторонников Навального.

Татьяна Усманова:

Отца Ивана Жданова арестовали, он

в СИЗО.

Отец Кости Янкаускаса в больнице с инсультом.

А мрази,которые за это ответственны, управляют государством.