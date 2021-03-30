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Полиция проверяет слова Соловьёва о Гитлере и Навальном

Владимир Соловьёв

УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Об этом говорится в ответе полиции депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля 2021 года. Её планируют направить в исследовательский центр. Также материал будет передан в Следственный комитет "для дачи правовой оценки", сообщает РБК.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером", намекая на то, что тот боялся служить в армии.

Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. Запись фрагмента выложил сам Соловьёв. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Гитлера не оправдывает его поступки, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.

Соловьёв неоднократно в своих эфирах обрушивался с критикой на Навального – в частности, в связи с обвинением оппозиционера в клевете на участника Второй мировой войны Игната Артёменко. Соловьёв и большинство гостей его эфиров обвиняют Навального не только в "клевете", но и в оправдании нацизма, утверждают, что оппозиционер является националистом и антисемитом.

  • Уголовная статья о реабилитации нацизма предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

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