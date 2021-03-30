Суд оштрафовал военных, помывших обувь в святом источнике

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой возле храма Христа Спасителя в Калининграде. Расула Сайханова и Джамалдина Магомедова признали виновными в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Призывников из Дагестана осудили по статье об оскорблении чувств верующих. Расулу Сайханову, признавшему вину, назначили 100 тысяч рублей штрафа. Второй обвиняемый Джамалдин Магомедов вину не признал, его оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Как объяснил в суде Магомедов , он просто "протирал обувь от пыли", мозаичную икону над краном видел, но не придал этому значения. Он также якобы не заметил, что сослуживец Азад Караханов снимал его на видеокамеру. Кроме того, он не знал, что из крана текла "святая вода".
Специалисты нашли в действиях военнослужащих "психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих", отмечает "Медиазона".
При вынесении приговора военный суд учёл смягчающие обстоятельства, в числе которых публичные извинения и пожертвования православному приходу.
- 13 сентября в Сети появилось видео, на котором несколько молодых людей (на видео видны пятеро) моют обувь в святом источнике при храме в Калининграде. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — говорит один из них. Позже один из участников инцидента, который назвал себя Расулом записал видео с извинениями. "Так как мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьёзная вода".
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