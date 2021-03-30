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Вакцина AstraZeneca от коронавируса сменила название на Vaxzevria

Название англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca изменено на Vaxzevria по заявлению производителя. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.

Смена названия не повлечёт изменений в составе препарата, но маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, говорится в сообщении агентства медицинских продуктов Швеции.

Почему производитель решил сменить название вакцины, не сообщается.

Смена названия препарата произошла на фоне недавней приостановки вакцинации AstraZeneca в нескольких десятках стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. 18 марта европейский регулятор признал вакцину безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, возобновили прививки.

В конце марта компания AstraZeneca после повторного исследования снизила эффективность препарата с 85 до 79 процентов в предотвращении тяжёлых случаев заболевания COVID-19.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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