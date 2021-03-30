Суд в Крыму приговорил Свидетеля Иеговы 6,5 годам колонии

Районный суд в Севастополе в аннексированном Россией Крыму приговорил Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского к шести с половиной годам колонии общего режима. Об этом "Медиазоне" сообщили в религиозной организации.
Сташевского признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Он не признаёт вину.
Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию, говорится в сообщении религиозной организации. Там утверждают, что в материалах дела есть показания засекреченного свидетеля.
- В 2017 году Верховный суд России признал существующую с 1931 года церковь Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. Это решение расценивается правозащитниками и многими странами мира как преследование людей за их веру.
- Украинские власти отмечали, что после аннексии Крыма Россией деятельность религиозной организации Свидетели Иеговы на полуострове была незаконно запрещена, её сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, сотни последователей церкви в России задержаны, арестованы или отправлены в колонию. Многие из них заявляли о пытках.
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