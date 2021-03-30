Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют поваром Путина, отказался от претензий к политику Алексею Навальному, который вместе с Владимиром Миловым был соответчиком по одному из исков о защите чести и достоинства предпринимателя. Об этом "МБХ медиа" сообщили в Фонде борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список "иностранных агентов").

Как рассказал юрист ФБК Алексей Молокоедов, Пригожин отказался от иска к оппозиционеру , так как не смог доказать, что Навальный может загружать и удалять ролики "Навальный Live". Требования к Милову продолжат рассматриваться, отметил представитель ФБК.

22 декабря Пригожин подал в Люблинский районный суд Москвы иск к Навальному и ведущему ютьюб-канала "Навальный Live" Владимиру Милову. Предприниматель потребовал от каждого ответчика по 5 миллионов рублей за сведения, которые заявитель рассматривает как порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Как уточнил Молокоедов, иск был подан из-за видеоролика "Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси", опубликованном на ютьюб-канале "Навальный Live" 15 октября 2020 года. Пригожин также потребовал удалить ролик и выпустить опровержение.

В конце 2020 года совокупный размер исков Евгения Пригожина к Алексею Навальному составил 77 миллионов рублей. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе группы компаний "Конкорд", принадлежащих бизнесмену. В сообщении отмечалось, что Пригожин собирается подать против оппозиционера еще как минимум шесть исковых заявлений.