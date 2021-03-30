В Подмосковье вооружённый человек открыл огонь по бойцам Росгвардии

В подмосковном коттеджном посёлке "Новые Вешки" недалеко от Мытищ вооружённый человек открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах. По их данным неизвестный забаррикадировался в одном из домов. Задержать его пока не могут. Сведений о пострадавших нет.

Телеграм-канал "112" пишет, что злоумышленника подозревали в незаконном обороте оружия. Когда к нему приехала полиция, он начал стрелять и бросил в окно гранату. С человеком ведут переговоры.

По данным телеграм-канала Life Shot, в коттедже вместе со стрелявшим находились его родственники, в том числе ребёнок. "112" утверждает, что их вывели из дома, после чего сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и начали штурм.

По неподтверждённым данным, стрелявший находился в федеральном розыске за кражу по предварительному сговору группой лиц.

Представители Росгвардии и спецслужб информацию пока не комментировали.