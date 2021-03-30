В Москве подожгли машину спортивного журналиста — болельщика "Спартака"

Неизвестные подожгли автомобиль журналиста Sport.24 Дмитрия Егорова. Об этом он написал в телеграме.

На кадрах одной из камер видеонаблюдения, видно как автомобилю подходит человек, садится как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв, рассказал Егоров.

Егоров – болельщик московского футбольного клуба "Спартак". Материалы журналиста часто критиковали поклонники клуба. Журналист не исключил, что случившееся может быть связано с профессиональной деятельностью, но отметил, что никого не подозревает. "Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком. Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь", - написал Егоров.

Журналист обратился в полицию.