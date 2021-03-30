Житель Ставрополя осуждён за участие в группировке Басаева и Хаттаба

Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов приговорён к 14 годам строгого режима по обвинению в участии в вооружённом нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году. По версии следствия, Акбулатов входил в состав группы боевиков под командованием Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.
Вторжение в Дагестан, о котором идёт речь, считается началом Второй чеченской войны. Столкновения с федеральными войсками шли в Ботлихском и Новолакском районах. В общей сложности, согласно официальным данным, в боях в августе-сентябре 1999 года были убиты 279 российских военнослужащих и две с половиной тысячи боевиков.
Приговоры за участие в нападении продолжают выносить даже спустя более чем 20 лет после событий. В этом месяце были осуждены два других жителя Ставропольского края – Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов. По обвинению в посягательстве на жизнь военнослужащих они получили 13 и 14 лет колонии строгого режима соответственно.
28 человек по этому уголовному делу объявлены в федеральный и международный розыски. Причастность к преступлению ещё четверых сейчас проверяется, отмечает Следственный комитет.
- На прошлой неделе был задержан Герман (Шамиль) Арбинин. Он подозревается в посягательстве на жизнь военнослужащих в ходе участия в вооружённом столкновении с псковской дивизией.
- Также на прошлой неделе уроженцу Чечни Хазваху Черхигову предъявлено окончательное обвинение. По версии следствия, в июне 1995 года он в составе группы под руководством Шамиля Басаева напал на Буденновск в Ставропольском крае. В результате 129 человек погибли, 317 были ранены, 1586 – захвачены и удерживались в заложниках.
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