ЕСПЧ обязал Россию выплатить €120 тыс. отцу убитых братьев-пастухов

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 120 тысяч евро (более 10 миллионов рублей) отцу убитых в Дагестане братьев-пастухов Наби и Гасангусейна Гасангусеновых. Их застрелили в 2016 году. Тогда правоохранительные органы отчитались о ликвидации террористов, однако родственники погибших через суд добились их полной реабилитации, а сейчас требуют наказать тех, кто совершил убийство.

Из постановления ЕСПЧ по делу следует, что российские власти нарушили в отношении братьев Гасангусеновых статью о праве на жизнь. Помимо выплаты компенсации, суд в Страсбурге обязал Россию предоставить родным убитых доступ ко всем материалам уголовного дела.

"Европейский суд указал: то, что братья оказались в лесу с оружием и боевыми патронами – это, очевидно, фальсификация. Напомню, что количество пулевых ранений не соответствует количеству пулевых отверстий на одежде", – заявил в комментарии для "Новой газеты" Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список "иностранных агентов", правозащитный центр с этим не согласился - Прим.ред.).