В Словакии ушло в отставку правительство Игоря Матовича

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игоря Матовича. Формирование нового правительства поручено министру финансов Эдуарду Хегеру.

В прошлую среду Чапутова потребовала от Матовича освободить премьерское кресло. Премьер согласился, но поставил ряд условий, в частности - уход правящей коалиции министров из других партий.

Игорь Матович - основатель и лидер право-консервативной партии "Обычные люди". В прошлом году партия победила на парламентских выборах.



Причины кризиса накапливались давно, отмечает Би-би-си, но последним аргументом за отставку стало решение премьер-министра Игоря Матовича закупить у России вакцину "Спутник". Против этого выступили партнеры по коалиции, отмечавшие, что у российского препарата нет европейской регистрации.

В прошлом году быстрые и решительные действия правительства позволили сдержать распространение коронавируса, говорится в публикации. Но после второй волны, осенью 2020 года, доверие к правительству и особенно к премьер-министру существенно снизилось. Недовольство избирателей, среди которых прежде было и немало сторонников российской вакцины, вызвало равнодушие Матовича к призывам эпидемиологов полностью запретить туристические поездки.