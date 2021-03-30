Отец директора ФБК Ивана Жданова вынужден спать в СИЗО посменно 

Находящийся в СИЗО 66-летний отец директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Юрий Жданов, вынужден спать посменно со своими сокамериниками, рассказал директор ФБК изданию "МБХ медиа".

По словам Ивана Жданова, его отец содержится в камере, рассчитанной на четыре человека, однако в ней находятся пятеро арестованных.

Во вторник защита Юрия Жданова обжаловала его арест. Апелляцию рассмотрит Советский районный суд Ростова-на-Дону, дата заседания пока не объявлена.

Накануне отца директора ФБК Ивана Жданова арестовали на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019-го года Юрий Жданов, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Директор ФБК считает, что уголовное дело против его отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", - заявил он.